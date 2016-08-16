​Заслуженный артист Азербайджана перенес операцию

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Тельман Алиев перенес операцию.

Как сообщает Report, прооперированный в одной из частных клиник 69-летний актер чувствует себя хорошо и завтра будет выписан.

По словам Т.Алиева, длительное время он страдал от межпозвоночной грыжи: "Я запустил болезнь, появились осложнения. Некоторое время назад стал чувствовать боли в ногах. Трудно было ходить. Поэтому пришлось делать срочную операцию. Операция прошла вчера. Сейчас чувствую себя хорошо. После выписки лечение продолжу дома".

Напомним, что заслуженный артист Тельман Алиев преподает в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.