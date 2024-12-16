О нас

Заслуженная артистка: Кино в Азербайджане испытывает финансовые трудности

Заслуженная артистка: Кино в Азербайджане испытывает финансовые трудности Киноиндустрия Азербайджана сталкивается со значительной нехваткой финансирования.
Искусство
16 декабря 2024 г. 14:38
Заслуженная артистка: Кино в Азербайджане испытывает финансовые трудности

Киноиндустрия Азербайджана сталкивается со значительной нехваткой финансирования.

Об этом в интервью Report заявила заслуженная артистка Санубер Искендерли, комментируя состояние современного азербайджанского кинематографа.

"Мы не имеем финансовой стабильности, напротив, есть трудности. Это влияет на качество кинопродукции и технические вопросы. У нас есть очень успешные актеры, режиссеры, но финансирование остается большой проблемой", - добавила актриса.

Заслуженная артистка привела в пример киноиндустрию Турции, отметив, что в соседней стране реализуются крупные проекты, поскольку есть уверенность в финансировании.

"К примеру, в Азербайджане режиссер фильма, в котором я недавно снималась, взял кредит для съемок. То есть эти люди пытаются что-то сделать для кино, для искусства", - подчеркнула она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist: Kino sahəsində maliyyə sıxıntımız var

Другие новости из категории

В Москве открылась выставка известного азербайджанского художника
ФотоВ Москве открылась выставка известного азербайджанского художника
15 декабря 2024 г. 16:49
В Центре Гейдара Алиева состоялась гала-премьера фильма Атабеки Азербайджана
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялась гала-премьера фильма "Атабеки Азербайджана"
3 декабря 2024 г. 22:12
В Баку состоялось открытие фестиваля искусств EU4Culture
В Баку состоялось открытие фестиваля искусств EU4Culture
3 декабря 2024 г. 19:32
Эмилия Перес и Соседняя комната - фавориты European Film Awards 2024
"Эмилия Перес" и "Соседняя комната" - фавориты European Film Awards 2024
3 декабря 2024 г. 14:51
Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев
Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев
26 ноября 2024 г. 01:11
В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена
В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена
29 октября 2024 г. 10:01
Легендарная оперетта Аршин мал алан очарует зрителей Анкары
Легендарная оперетта "Аршин мал алан" очарует зрителей Анкары
18 октября 2024 г. 16:09
Скоро в CineMastercard: Джокер: Безумие на двоих с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Скоро в CineMastercard: "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
24 сентября 2024 г. 16:27
Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер
Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер
16 сентября 2024 г. 05:51
Скончался основатель КВН Александр Масляков
Скончался основатель КВН Александр Масляков
8 сентября 2024 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi