Заслуженная артистка: Кино в Азербайджане испытывает финансовые трудности

Киноиндустрия Азербайджана сталкивается со значительной нехваткой финансирования.

Киноиндустрия Азербайджана сталкивается со значительной нехваткой финансирования.

Об этом в интервью Report заявила заслуженная артистка Санубер Искендерли, комментируя состояние современного азербайджанского кинематографа.

"Мы не имеем финансовой стабильности, напротив, есть трудности. Это влияет на качество кинопродукции и технические вопросы. У нас есть очень успешные актеры, режиссеры, но финансирование остается большой проблемой", - добавила актриса.

Заслуженная артистка привела в пример киноиндустрию Турции, отметив, что в соседней стране реализуются крупные проекты, поскольку есть уверенность в финансировании.

"К примеру, в Азербайджане режиссер фильма, в котором я недавно снималась, взял кредит для съемок. То есть эти люди пытаются что-то сделать для кино, для искусства", - подчеркнула она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.