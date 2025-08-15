Заслуженная артистка: В Азербайджане гонорары у актеров дубляжа очень низкие

О нас

15 августа 2025 г. 11:07
При нынешних условиях жизни в Азербайджане гонорары актеров дубляжа очень низкие.

Об этом в интервью Report заявила заслуженная артистка Наджиба Гусейнова.

По ее словам, заметного прогресса в доходах представителей этой профессии не наблюдается: "С годами человек становится профессиональнее, и ты думаешь: почему гонорары не растут? Почему меня не оценивают должным образом?".

Наджиба Гусейнова также затронула вопрос дубляжа турецких фильмов на азербайджанский язык.

"На одной из передач политик спросил меня: зачем дублировать турецкие фильмы? Я ответила: "Разве мы не азербайджанцы? Разве наш родной язык не азербайджанский? Разве в Турции показывают фильмы на азербайджанском языке?" Вопрос языка для меня — больная тема. Если нация не бережет свой язык, она обречена на гибель", - добавила артистка.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist: Dublyaj sənətçilərinə verilən qonorar çox aşağıdır

