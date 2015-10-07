​Заслуженная артистка Фаргана Гасымова представила мугам Нава

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной консерватории в исполнении заслуженной артистки Фарганы Гасымовой прошла презентация мугама Нава.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали народные артисты Ариф Бабаев, Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, известные музыканты и ханенде.

Открывший мероприятие ректор Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Сиявуш Керими отметил, что в подобной широкой форме мугам исполняется впервые: "Хотя до сих пор звучало инструментальное исполнение мугама Нава, полностью его не представляли".

Затем участников концерта поприветствовал народный артист Алим Гасымов и пожелал дочери и членам ансамбля удачи: "Верю, что после концерта изменится отношение к мугаму и тех, кто до этого не интересовался им".

После выступлений начался концерт заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

На концерте Ф.Гасымову также сопровождали иранские музыканты Давуд Гаффарзаде и Бехранг Падир. Музыкант Шамиль Исмаилов исполнил произведения на древнем азербайджанском инструменте согур.

Напомним, что мугам Нава считается забытым мугамом. Он не исполнялся на протяжении долгих лет.

Широкой общественности мугам представят 9 октября в Международном мугамном центре.