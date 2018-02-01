Заслуженная артистка Азербайджана дала в Москве концерт в память о Дмитрии Хворостовском

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Москва. 1 февраля. REPORT.AZ/ В концертном зале имени Чайковского Московской филармонии прошел концерт заслуженной артистки Азербайджана, солистки Большого театра России, лауреата международных конкурсов Динары Алиевой, сообщает российское бюро Report.

Оперный концерт был посвящен памяти безвременно ушедшего из жизни российского тенора Дмитрия Хворостовского, с которым Д.Алиева работала последние 2 года его жизни.

По собственному признанию певицы, к концерту она готовилась давно, и он стал важной вехой в ее творческом пути.

На музыкальном вечере Д.Алиева спела арии из великих опер Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини.

Поддержать певицу пришли в этот вечер члены азербайджанской диаспоры Москвы.