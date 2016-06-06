Зарифа Салахова: В музее миниатюрных книг находится более 7500 книг

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В музее миниатюрных книг находится более 7500 книг.

Об этом Report заявила учредитель и руководитель музея, выдающийся деятель искусств Зарифа Салахова.

По ее словам, открыты филиалы музея в Нахчыване и Гяндже: "Мое имя в 2015 году попало в Книгу Рекордов Гиннеса из-за количества книг в музее. Полученный в прошлом году сертификат вывешен на стене музея. Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, размеры книги не должны превышать 75/75 мм. Это их правило. Размеры наших книг рассчитаны подобным образом. Однако в советское время размеры миниатюрных книг составляли 100/100 мм".

Напомним, что Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Зарифа Салахова была удостоена ордена "Шохрет" за заслуги в деле развития книжной культуры в Азербайджане.

В 2012 году Зарифа Салахова была удостоена государственной награды Беларуси – медали Франциска Скорины.