Зараженный коронавирусом народный артист повторно размещен в больницу

10:00

Зараженный коронавирусом известный диктор, народный артист Азербайджана Элдост Байрам вновь размещен в больницу.

Об этом Report сообщила его супруга Минара Байрам.

По ее словам, 74-летний народный артист был выписан 9 декабря из Зыхской больницы модульного типа после выздоровления. Однако из-за плохого самочувствия вновь был размещен в реанимационное отделение Объединенной городской больницы №6 им.Аждара Меликова: "Врачи говорят, что его состояние стабильно, лечение продолжается".

30 ноября Э.Байрам был размещен в реанимационное отделение Зыхской больницы модульного типа из-за заражения коронавирусом. Спустя некоторое время он был переведен в палату.