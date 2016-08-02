​Замминистра: За последние годы на киностудии "Азербайджанфильм" снято 159 различных фильмов

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "За последние 4,5 года на киностудии "Азербайджанфильм" снято 20 полнометражных, 43 короткометражных художественных фильмов, 10 мультфильмов и 86 документальных фильмов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Киноцентре "Низами" мероприятии, посвященном Дню национального кино, заявил министр культуры и туризма Адалят Велиев.

По его словам, это очень высокий показатель: "За последние 4,5 года Азербайджан принял участие на 132-х кинофестивалях, с 43 из которых вернулся с высшей наградой".

Замминистра сказал, что на сегодняшний день азербайджанские фильмы демонстрируются как в пределахи страны, так за границей и во всех регионах Азербайджана.