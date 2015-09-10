​Заместитель иранского министра выразил соболезнования по случаю кончины Габиля Алиева

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель по вопросам искусства министра культуры и исламского возрождения Ирана Али Мурадхани выразил соболезнования по случаю кончины народного артиста Азербайджана, известного кяманчиста Габиля Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

А.Мурадхани отметил, что имя Г.Алиева и его мастерство занимают особое место в мировом искусстве.

"Известный кяманчист ушел из жизни, оставив богатое музыкальное наследие. Г.Алиев, неоднократно выступавший с концертами как в Иране, так и на сценах многих стран, завоевал славу и любовь зрителей. С глубоким уважением к нему также относились деятели искусства и культуры Ирана", - говорится в тексте соболезнования.