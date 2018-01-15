Забит Самедов станет гостем YARAT

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Очередным гостем Центра современного искусства YARAT станет известный мастер спорта, прославленный кикбоксер Забит Самедов.

Как сообщает Report, во время встречи со спортсменом 17 января он расскажет гостям о своем опыте и спортивных достижениях, своем жизненном пути, который привел его к победе.

В то же время спортсмен ознакомится с выставкой YARAT под названием "Разбиваясь, мы идем к вершинам", поделится впечатлениями.

Каждый желающий встретится со спортсменом может принять участие во встрече.