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    Забит Самедов станет гостем YARAT

    Спортсмен ознакомится с выставкой YARAT под названием Разбиваясь, мы идем к вершинам, поделится впечатлениями© Report

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Очередным гостем Центра современного искусства YARAT станет известный мастер спорта, прославленный кикбоксер Забит Самедов.

    Как сообщает Report, во время встречи со спортсменом 17 января он расскажет гостям о своем опыте и спортивных достижениях, своем жизненном пути, который привел его к победе.

    В то же время спортсмен ознакомится с выставкой YARAT под названием "Разбиваясь, мы идем к вершинам", поделится впечатлениями.

    Каждый желающий встретится со спортсменом может принять участие во встрече. 

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