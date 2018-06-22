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    Ювелир: Я изготовил кинжал из килограмма золота - ВИДЕО

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Анар Ахмедов ювелир. В 1997 году он окончил факультет ювелирного дела Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. А.Ахмедов также "АБАДовец".

    Представляет интервью Анара Ахмедова Report:

    - Сколько лет вы занимаетесь этим ремеслом?

    - Я посвятил 30 лет жизни ювелирному делу. Еще будучи студентом я начал работать в цехе под названием "Спартак". Уже 4 года мы работаем с логотипом АР.

    - Как изготавливаются ювелирные изделия? С чего нужно начинать в первую очередь?

    - Сначала возникает идея, потом на основе этой идеи я рисую эскиз будущего изделия и работаю над ним. На следующем этапе я начинаю готовить изделие на основе эскиза. Если нужно несколько единиц изделия, тогда готовится форма. Если нужно одно изделие, тогда изготавливаю вручную.

    - В чем трудная сторона этого ремесла?

    - С технической стороны больше нет сложных моментов. Я работаю со всеми материалами. Из-за прочности и объемности с золотом работать легче, серебро мягкое. Трудность в том, что у нас много "капризных" клиентов. В особенности не так-то легко работать с женщинами.

    - Кто ваши основные клиенты?

    - Мы работаем в закрытой форме, то есть у нас есть свои клиенты. Личность заказчиков мы храним в секрете. Среди них бывает много известных лиц.

    - Среди них есть люди искусства?

    - Был примерно 2005 год, когда покойная Ильхама Гулиева пришла в наш цех сама, чтобы сделать заказ. Она заказала большой кулон из золота с ее именем на нем. Она была очень "капризным" клиентом. Еще я изготовил ожерелье для внучки Юрия Лужкова Анны. Нам делали заказы и известные политики, но согласно требованию мы должны хранить конфиденциальность.

    - Были ли среди ваших работ отличающиеся своей оригинальностью, нравящиеся больше всего и запомнившиеся?

    - У меня много ценных работ. Но с учетом желания и интересов клиентов мы не можем их рекламировать. Работ у меня было много, всего не упомнишь. Я стараюсь сохранять фотографии, но повторюсь, требуется конфиденциальность, поэтому не могу разрешить их распространение. Самыми крупными были корабль и кинжал. Кинжал я изготовил из 1 килограмма золота.

    - Как вы определяете цену на изготовленные изделия?

    - Цены на изделия, созданные для ABAD, варьируются в пределах 50-150 манатов. Например, цена на набор армуду-стаканов из золота составляет 10 тыс. долларов. Из серебра – 600 манатов. Такие дорогие ручные изделия делаются по заказу.

    - Какой цвет предпочитают клиенты среди драгоценных металлов?

    - В моде белое золото, люди же постепенно склоняются к желтому золоту. В отличие от прошлого времени, сейчас больше предпочитаются нежные золотые изделия.

    - Какие работы вы представляете в ABAD?

    - Сейчас много покупают бижутерию, особенно арабы. Туристы в качестве кулонов предпочитают покупать только бижутерию. Среди наших клиентов много туристов из России и Франции.

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