Ювелир: Я изготовил кинжал из килограмма золота - ВИДЕО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Анар Ахмедов ювелир. В 1997 году он окончил факультет ювелирного дела Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. А.Ахмедов также "АБАДовец".
Представляет интервью Анара Ахмедова Report:
- Сколько лет вы занимаетесь этим ремеслом?
- Я посвятил 30 лет жизни ювелирному делу. Еще будучи студентом я начал работать в цехе под названием "Спартак". Уже 4 года мы работаем с логотипом АР.
- Как изготавливаются ювелирные изделия? С чего нужно начинать в первую очередь?
- Сначала возникает идея, потом на основе этой идеи я рисую эскиз будущего изделия и работаю над ним. На следующем этапе я начинаю готовить изделие на основе эскиза. Если нужно несколько единиц изделия, тогда готовится форма. Если нужно одно изделие, тогда изготавливаю вручную.
- В чем трудная сторона этого ремесла?
- С технической стороны больше нет сложных моментов. Я работаю со всеми материалами. Из-за прочности и объемности с золотом работать легче, серебро мягкое. Трудность в том, что у нас много "капризных" клиентов. В особенности не так-то легко работать с женщинами.
- Кто ваши основные клиенты?
- Мы работаем в закрытой форме, то есть у нас есть свои клиенты. Личность заказчиков мы храним в секрете. Среди них бывает много известных лиц.
- Среди них есть люди искусства?
- Был примерно 2005 год, когда покойная Ильхама Гулиева пришла в наш цех сама, чтобы сделать заказ. Она заказала большой кулон из золота с ее именем на нем. Она была очень "капризным" клиентом. Еще я изготовил ожерелье для внучки Юрия Лужкова Анны. Нам делали заказы и известные политики, но согласно требованию мы должны хранить конфиденциальность.
- Были ли среди ваших работ отличающиеся своей оригинальностью, нравящиеся больше всего и запомнившиеся?
- У меня много ценных работ. Но с учетом желания и интересов клиентов мы не можем их рекламировать. Работ у меня было много, всего не упомнишь. Я стараюсь сохранять фотографии, но повторюсь, требуется конфиденциальность, поэтому не могу разрешить их распространение. Самыми крупными были корабль и кинжал. Кинжал я изготовил из 1 килограмма золота.
- Как вы определяете цену на изготовленные изделия?
- Цены на изделия, созданные для ABAD, варьируются в пределах 50-150 манатов. Например, цена на набор армуду-стаканов из золота составляет 10 тыс. долларов. Из серебра – 600 манатов. Такие дорогие ручные изделия делаются по заказу.
- Какой цвет предпочитают клиенты среди драгоценных металлов?
- В моде белое золото, люди же постепенно склоняются к желтому золоту. В отличие от прошлого времени, сейчас больше предпочитаются нежные золотые изделия.
- Какие работы вы представляете в ABAD?
- Сейчас много покупают бижутерию, особенно арабы. Туристы в качестве кулонов предпочитают покупать только бижутерию. Среди наших клиентов много туристов из России и Франции.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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