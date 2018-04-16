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    Юсиф Эйвазов получил "Золотую маску"

    Дуэт Юсиф Эйвазов-Анна Нетребко признали лучшим оперным дуетом года в России

    Москва. 16 апреля. REPORT.AZ/ Дуэт Юсиф Эйвазов-Анна Нетребко признали лучшим оперным дуэтом года в России, сообщает российское бюро Report.

    Самую почетную театральную премию России звёздный супружеский дуэт получил за блистательное исполнение оперы "Манон Леско" на сцене Большого Театра. Бессмертная опера Джакомо Пуччини получила новое звучание в том числе и благодаря азербайджанскому оперному певцу Юсифу Эйвазову, исполнившему роль де Грие. На сегодняшний день звездная пара готовится в США к выступлению в Метрополитен-опера. За их отсутствием премию приняли представители Большого Театра, которые передадут её законным владетелям.

    Отметим, что одну из ролей в той самой постановке "Манон Леско" сыграл солист Большого Театра, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Азизов.

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