Юсиф Эйвазов получил "Золотую маску"

Москва. 16 апреля. REPORT.AZ/ Дуэт Юсиф Эйвазов-Анна Нетребко признали лучшим оперным дуэтом года в России, сообщает российское бюро Report.

Самую почетную театральную премию России звёздный супружеский дуэт получил за блистательное исполнение оперы "Манон Леско" на сцене Большого Театра. Бессмертная опера Джакомо Пуччини получила новое звучание в том числе и благодаря азербайджанскому оперному певцу Юсифу Эйвазову, исполнившему роль де Грие. На сегодняшний день звездная пара готовится в США к выступлению в Метрополитен-опера. За их отсутствием премию приняли представители Большого Театра, которые передадут её законным владетелям.

Отметим, что одну из ролей в той самой постановке "Манон Леско" сыграл солист Большого Театра, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Азизов.