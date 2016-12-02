ЮНЕСКО включила в нематериальное культурное наследие иракский национальный праздник Хидр Элиас - ВИДЕО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Иракский национальный праздник Хидр Элиас вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

"Каждый год в феврале иракские общины почтили память Аль-Хидра (Хизир - ред.) - святого, который по поверью слушал молитвам участников обряда, особенно если они в этом действительно нуждались. Семьи, одетые в традиционную одежду, собираются на священном холме, где они едят приготовленные специально по этому случаю блюда, танцуют ДАБК (народный танец), а также осуществляют приношение к берегам Тигра, прося об осуществлении своих желаний и пуская свечи по реке" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта культурная традиция, способствующая укреплению социальной сплоченности, передается в семьях и в школе.

В Азербайджане недалеко от Баку есть мистическая гора под названием Бешбармак (азерб. Beşbarmaq) или пять пальцев. В народе известна также как гора Хыдыр Зинда и является местом паломничества.