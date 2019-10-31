Warner Brothers предложила выдвинуть "Джокера" на награды в 16 номинациях

Кинокомпания Warner Brothers разместила на своем сайте под рубрикой "На ваше усмотрение" перечень из 16 номинаций, в которых можно было бы выдвинуть на различные кинонаграды фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС. Компания не уточнила, идет ли речь о премии "Оскар" Американской академии киноискусств или о премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Фильм, рассказывающий историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена и собравший в мировом прокате уже более 853 млн долларов, предлагается на выдвижение в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Тодд Филлипс), "Лучший адаптированный сценарий" (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер), "Лучший актер первого плана" (Хоакин Феникс), "Лучший актер второго плана" (Роберт Де Ниро), "Лучшая актриса второго плана" (Зази Битц и Фрэнсис Конрой) и в ряде других номинаций.

92-я церемония вручений премий "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год в 24 номинациях состоится в воскресенье 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.