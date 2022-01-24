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Warner Bros. спустя 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории"

Warner Bros. спустя 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории" Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983).
Искусство
24 января 2022 г. 08:32
Warner Bros. спустя 40 лет снимет сиквел Рождественской истории

Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выбрали Клэя Кэйтиса, создавшего картину "Рождественские хроники" и ее продолжение. Ник Шенк ("Гран Торино", "Судья") напишет сценарий, а продюсером будет Винс Вон.

В сиквеле действие происходит примерно через 30 лет после первой части — в 1970-х годах. Уже взрослый Ральфи возвращается в родной дом, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество, подобное тому, которое у него было в детстве.

Ожидается, что главную роль исполнит Питер Биллингсли, а его маму сыграет Джули Хагерти.

Дата премьеры сиквела пока не объявлена. Известно, что он выйдет на HBO MAx.

Оригинальный фильм вышел в 1983 году. События в нем разворачиваются в 1940-е годы. Девятилетний Ральфи просит на Рождество винтовку Красного Наездника. Однако мама отказывает ему в этом. Главный герой обращается за помощью к Санте.

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