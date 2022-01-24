Warner Bros. спустя 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории"

Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983).

Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выбрали Клэя Кэйтиса, создавшего картину "Рождественские хроники" и ее продолжение. Ник Шенк ("Гран Торино", "Судья") напишет сценарий, а продюсером будет Винс Вон.

В сиквеле действие происходит примерно через 30 лет после первой части — в 1970-х годах. Уже взрослый Ральфи возвращается в родной дом, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество, подобное тому, которое у него было в детстве.

Ожидается, что главную роль исполнит Питер Биллингсли, а его маму сыграет Джули Хагерти.

Дата премьеры сиквела пока не объявлена. Известно, что он выйдет на HBO MAx.

Оригинальный фильм вышел в 1983 году. События в нем разворачиваются в 1940-е годы. Девятилетний Ральфи просит на Рождество винтовку Красного Наездника. Однако мама отказывает ему в этом. Главный герой обращается за помощью к Санте.