Warner Bros. разрабатывает сериал о Гарри Поттере

Студия Warner Bros. собирается снять для стриминговой платформы НВО Мах сериал по вселенной "Гарри Поттера".
По информации собеседников изданий, проект пока находится на ранней стадии разработки - ведутся переговоры с возможными сценаристами и придумываются варианты концепции. Никаких конкретных сделок заключено еще не было, а HBO Max и Warner Bros. пока не подтверждают сведения о разработке сериала.
Напомним, что права на франшизу о Гарри Поттере принадлежат Джоан Роулинг - автору книг о волшебнике.