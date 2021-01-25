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Warner Bros. разрабатывает сериал о Гарри Поттере

Warner Bros. разрабатывает сериал о Гарри Поттере Студия Warner Bros. собирается снять для стриминговой платформы НВО Мах сериал по вселенной "Гарри Поттера".
Искусство
25 января 2021 г. 23:50
Warner Bros. разрабатывает сериал о Гарри Поттере

Студия Warner Bros. собирается снять для стриминговой платформы НВО Мах сериал по вселенной "Гарри Поттера".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety.

По информации собеседников изданий, проект пока находится на ранней стадии разработки - ведутся переговоры с возможными сценаристами и придумываются варианты концепции. Никаких конкретных сделок заключено еще не было, а HBO Max и Warner Bros. пока не подтверждают сведения о разработке сериала.

Напомним, что права на франшизу о Гарри Поттере принадлежат Джоан Роулинг - автору книг о волшебнике.

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