Выставлены работы известного турецкого фотографа, сделанные в Баку

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Выставлены работы известного турецкого фотографа Мустафы Севена, сделанные в Баку, Стамбуле и Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выставка называется "Городские истории".

М.Севен сказал, что Азербайджан, Турция и Грузия находятся в одной географической зоне, у них сильные культурные связи.

Он отметил, что среди городов, по которым он путешествовал, его больше всех удивил Баку.

Фотограф подчеркнул, что Баку очень похож на европейские города.

Выставка в галерее 42 Maslak Art! SPACE продлится до 31 января.