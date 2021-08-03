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Вышел новый трейлер фильма "Веном 2"

Вышел новый трейлер фильма "Веном 2" Новый дублированный трейлер фильма "Веном 2" опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU. Премьера картины в России запланирована на 16 сентября.
Искусство
3 августа 2021 г. 15:15
Вышел новый трейлер фильма Веном 2

Новый дублированный трейлер фильма "Веном 2" опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главные роли в фильме сыграли Том Харди и Вуди Харрельсон. Режиссер "Венома 2" - Энди Серкис.

Первый фильм про Венома с Томом Харди вышел на экраны в 2018 году. Он собрал в мировом прокате более 856 млн долларов США.

Веном - персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности.

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