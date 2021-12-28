Вышел новый трейлер "Бэтмена"

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видео появилось на официальном YouTube-канале студии в понедельник.

В новом ролике Бэтмен встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма - Пингвином.

Главную роль в картине от режиссера "Монстро" и двух частей саги "Планета обезьян" исполнил Роберт Паттинсон. В фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Отметим, что мировая премьера нового "Бэтмена" запланирована на 2 марта 2022 года.