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Вышел новый трейлер "Бэтмена"

Вышел новый трейлер "Бэтмена" Warner Bros. Pictures представила новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.
Искусство
28 декабря 2021 г. 05:27
Вышел новый трейлер Бэтмена

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видео появилось на официальном YouTube-канале студии в понедельник.

В новом ролике Бэтмен встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма - Пингвином.

Главную роль в картине от режиссера "Монстро" и двух частей саги "Планета обезьян" исполнил Роберт Паттинсон. В фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Отметим, что мировая премьера нового "Бэтмена" запланирована на 2 марта 2022 года.

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