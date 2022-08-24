О нас

Вугар Исаев: Восстановить наскальные рисунки Гобустана невозможно

Вугар Исаев: Восстановить наскальные рисунки Гобустана невозможно "Восстановить наскальные рисунки Гобустана практически невозможно".
Искусство
24 августа 2022 г. 13:10
Вугар Исаев: Восстановить наскальные рисунки Гобустана невозможно

"Восстановить наскальные рисунки Гобустана практически невозможно".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев.

По его словам, наскальные рисунки разрушаются из-за выветривания горных пород, разрушения скал определенными бактериями.

"Например, у нас есть кусок скалы, на котором написано "Рим". Эта надпись уже на грани исчезновения. Мы планируем провести определенные работы, чтобы хотя бы оттянуть время разрушения и исчезновения этих рисунков, однако дальнейший результат даже этих действий неизвестен. Недавно в Казахстане прошли дискуссии именно на эту тему. Было выдвинуто предложение восстанавливать наскальные рисунки путем выцарапывания надписей поверх имеющихся. Мы немедленно возразили на это, поскольку воздействовать на наскальные рисунки таким образом категорически нельзя. Хотя, что интересно, в Казахстане пользуются этим методом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qobustandakı qayaüstü təsvirlərin bərpasının mümkün olmadığı açıqlanıb

Другие новости из категории

Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы
Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы
19 августа 2022 г. 02:07
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В Москве сегодня пройдет показ азербайджанского фильма Низами
В Москве сегодня пройдет показ азербайджанского фильма "Низами"
17 августа 2022 г. 10:10
Умер автор знаменитого граффити с Брежневым
Умер автор знаменитого граффити с Брежневым
15 августа 2022 г. 04:28
Умер заслуженный художник Азербайджана
Умер заслуженный художник Азербайджана
9 августа 2022 г. 22:30
В Баку прошла ярмарка CultRural Festivalı 2022
ФотоВ Баку прошла ярмарка "CultRural" Festivalı 2022
6 августа 2022 г. 16:33
В Москве прошла выставка бакинца Рами Меира 40 лет спустя 
ФотоВ Москве прошла выставка бакинца Рами Меира "40 лет спустя" 
5 августа 2022 г. 14:13
Министр: После соответствующих отзывов мы представим фильм Фарьяд-2 общественности
Министр: После соответствующих отзывов мы представим фильм "Фарьяд-2" общественности
2 августа 2022 г. 20:44
Киностудия Азербайджанфильм представила новый сайт и лого
Киностудия "Азербайджанфильм" представила новый сайт и лого
1 августа 2022 г. 15:14
Сценарий о находившихся 54 дня в окружении азербайджанцах занял первое место
ФотоСценарий о находившихся 54 дня в окружении азербайджанцах занял первое место
1 августа 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi