Вугар Исаев: Восстановить наскальные рисунки Гобустана невозможно

"Восстановить наскальные рисунки Гобустана практически невозможно".

"Восстановить наскальные рисунки Гобустана практически невозможно".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев.

По его словам, наскальные рисунки разрушаются из-за выветривания горных пород, разрушения скал определенными бактериями.

"Например, у нас есть кусок скалы, на котором написано "Рим". Эта надпись уже на грани исчезновения. Мы планируем провести определенные работы, чтобы хотя бы оттянуть время разрушения и исчезновения этих рисунков, однако дальнейший результат даже этих действий неизвестен. Недавно в Казахстане прошли дискуссии именно на эту тему. Было выдвинуто предложение восстанавливать наскальные рисунки путем выцарапывания надписей поверх имеющихся. Мы немедленно возразили на это, поскольку воздействовать на наскальные рисунки таким образом категорически нельзя. Хотя, что интересно, в Казахстане пользуются этим методом".