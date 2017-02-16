Всемирно известный инклюзивный ансамбль танца выступит в Баку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Biritish Council" проведет презентацию двухчастного спектакля танцевального ансамбля "Candoco", в котором выступят танцоры с ограниченными и неограниченными возможностями.

Как сообщили Report из пресс-службы "British Council", проект осуществляется при поддержке министерства культуры и туризма, Центра современного искусства YARAT и Азербайджанского национального драматического театра.

Спектакль будет представлен 7-8 марта в 19:00 в Азербайджанском национальном драматическом театре.

Организуя выступления танцевального ансамбля "Candoco", "British Council" дает старт новой программе, которая предоставит невероятные возможности для совершенствования артистов с инвалидностью, создания новых работ, сотрудничества на международной арене.

"Candoco"- танцевальный ансамбль, состоящий из танцоров с ограниченными и неограниченными возможностями, выходящий за пределы границ касательно понятий искусства, эстетики и способностей, а также расширяющий эти понятия и формирующий всесторонний опыт.

"Candoco", который отмечает 25 лет своей деятельности, представляет самый активный свой спектакль в двух частях - “Beheld” ("Смотри") и “Set and Reset/Reset” ("Создай и вновь создай").

6 марта, за день до спектакля, "British Council" совместно с Центром YARAT в целях обмена опытом Соединенного Королевства и Азербайджана, а также обсуждения будущих мероприятий на тему инклюзивной культуры, проведет семинар и круглый стол для лиц, имеющих инвалидность.

На мероприятии примут участие представители государственных учреждений, местные и национальные организации, работающие в сфере инвалидности и социальной инклюзивности, представители театра, танцоры, учреждения образования и потенциальные спонсоры.

Стоимость билетов на спектакль составляет 6 AZN, билеты можно приобрести в кассах столицы.