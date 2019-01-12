Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за "Богемскую рапсодию"

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Возлюбленная солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм "Богемская рапсодия".
Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, ей выплатили около £40 млн($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн($771,1 млн).
Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.
Ранее сообщалось, что Рами Малек получил "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри.
Tural AsadiАвтор новости