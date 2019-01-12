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    Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за "Богемскую рапсодию"

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Возлюбленная солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм "Богемская рапсодия".

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

    Как отмечается, ей выплатили около £40 млн($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн($771,1 млн).

    Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.

    Ранее сообщалось, что Рами Малек получил "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри.

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