Возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за "Богемскую рапсодию"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Возлюбленная солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри Мэри Остин получила огромный гонорар за фильм "Богемская рапсодия".

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, ей выплатили около £40 млн($51,4 млн). Всего фильм заработал £600 млн($771,1 млн).

Уточняется, что после смерти Меркьюри его гражданской жене положено 50% доходов от произведений, связанных с его именем.

Ранее сообщалось, что Рами Малек получил "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри.