Воздушные гимнасты из Азербайджана завоевали серебро на Международном фестивале циркового искусства

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Воздушные гимнасты из Азербайджана Юлия Макарова и Алик Исрафилов завоевали серебряную награду на II Международном фестивале циркового искусства, который прошел в китайском городе Чжухай. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, золото на фестивале в Китае досталось джигитам "Галкыныш" из Туркменистана и китайской акробатической группе Group Foot Juggling Act.

В состав жюри фестиваля входили вице-президент Международного циркового фестиваля в Монте Карло Урс Пилс, сын Чарли Чаплина Юджин Чаплин, первый заместитель директора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, генеральный директор компании "Росгосцирк" Вадим Гаглоев, президент международного циркового фестиваля в городе Латина (Италия) Фабио Монтико, руководитель государственного цирка в Ижевске Дмитрий Иванов.