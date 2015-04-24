 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Восьмая часть "Форсажа" появится на экранах в 2017 году

    Об этом сообщил актер Вин Дизель

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Актер Вин Дизель на крупнейшей конференции владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе сказал, что новая часть франшизы "Форсаж" выйдет на экраны 14 апреля 2017 года.

    Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом он сообщил в ночь на пятницу телеканал MTV.

    "Мы планируем сделать лучший фильм, который вы когда-либо видели", — сказал американский актер Вин Дизель.

    9 апреля в Азербайджане вышел последний на данный момент фильм серии "Форсаж 7", успев собрать в мировом прокате уже более 1,1 млрд. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi