​Восьмая часть "Форсажа" появится на экранах в 2017 году

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Актер Вин Дизель на крупнейшей конференции владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе сказал, что новая часть франшизы "Форсаж" выйдет на экраны 14 апреля 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом он сообщил в ночь на пятницу телеканал MTV.

"Мы планируем сделать лучший фильм, который вы когда-либо видели", — сказал американский актер Вин Дизель.

9 апреля в Азербайджане вышел последний на данный момент фильм серии "Форсаж 7", успев собрать в мировом прокате уже более 1,1 млрд. долларов.