Вокалисты из России, Украины и Беларуси выступят в Театре оперы и балета

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 2 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят оперу Джузеппе Верди "Кармен".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на этот раз партию Кармен для азербайджанских любителей оперы исполнит вокалистка из Беларуси Оксана Волкова.

О.Волкова является ведущей солисткой Большого академического театра оперы и балета, заслуженной артисткой Беларуси. Она – лауреат государственной премии и победительница ряда международных конкурсов. Оксана Волкова также является приглашенной солисткой Государственного академического Большого театра России.

Наряду с О.Волковой, в опере задействованы солист Украинской национальной оперы, народный артист Украины Андрей Романенко (Хозе), ведущие солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета – народный артист Али Аскеров (Цунига), заслуженные артисты – Инара Бабаева (Микаэла), Джахангир Гурбанов (Эскамильо), Гюльназ Исмаилова (Фраскита), Алиахмед Ибрагимов (Ремендадо), солисты Нина Макарова (Мерседес), Турал Агасыев (Данкайро).

Дирижер – заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.