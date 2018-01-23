Во Владивостоке представят балет "Жизель" в постановке азербайджанского балетмейстера

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 26 января во Владивостоке представят балет Адольфа Адана "Жизель".

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Спектакль представят на Приморской сцене Санкт-Петербургского государственного академического Мариинского театра в постановке азербайджанского балетмейстера Эльдара Алиева.

Отметим, что мировая премьера "Жизель" состоялась в Париже в 1841 году. На Приморской сцене произведение впервые представили в 2015 году.

Напомним, что Э.Алиев родился в Баку. Он – выпускник Бакинской хореографической школы. В 1979-1992 годах был ведущим солистом Мариинского театра. Позже возглавлял американскую труппу Ballet Internationale. Входит в жюри проходящих в Праге, Сеуле, Нью-Йорке и Пекине международных балетных конкурсов. В 2016 году Э.Алиев был назначен главным балетмейстером Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра. Он также является почетным профессором Шэньянской государственной консерватории Китайской Народной Республики.