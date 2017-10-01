Во Франции украли картину Ренуара незадолго до аукциона по её продаже

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Картина «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» французского художника Пьера Огюста Ренуара была украдена из аукционного дома незадолго до торгов.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что данная работа художника считалась главным лотом и организаторы рассчитывали получить за неё €25—30 тыс.

Ответственный за аукцион Фредерик Лоран де Рюммель отметил, что запланированные на 1 октября торги состоятся в любом случае.