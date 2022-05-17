Во Франции открылся 75-й Каннский фестиваль

Международный Каннский фестиваль впервые за два года поднял во вторник занавес в назначенное время. В 2020 и 2021 годах открытие фестиваля пришлось переносить из-за пандемии, но теперь он вновь проводится в мае в соответствии с традицией.

Международный Каннский фестиваль впервые за два года поднял во вторник занавес в назначенное время. В 2020 и 2021 годах открытие фестиваля пришлось переносить из-за пандемии, но теперь он вновь проводится в мае в соответствии с традицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию церемонии открытия ведет телеканал France 2.

В основной конкурс, программа которого пополнялась до последнего момента, в итоге отобрана 21 кинолента. Уже в среду его откроет международная премьера картины российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

В первый же день фестиваля фильмом открытия стала внеконкурсная картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж" (Coupe). Это ремейк японской картины 2017 года - комедия, рассказывающая о съемках фильма про зомби. Во французской ленте снялись кинозвезды Ромен Дюрис и Беренис Бежо.

По случаю 75-летия фестиваля устроители заказали швейцарским ювелирам новый и единственный экземпляр обновленной "Золотой пальмовой ветви". Швейцарский ювелирный дом Chopard выполнил этот главный конкурсный трофей из розового кварца, украсив ветвь дорожкой из бриллиантов. Имя лауреата будет выгравировано в день завершения фестиваля - 28 мая.

Финальная церемония 75-го Каннского кинофестиваля традиционно пройдет в зале "Люмьер". Нынешний конкурс станет последним для его президента французского журналиста и общественного деятеля Пьера Лескюра. В следующем году этот пост на трехлетний период должна занять продюсер из Германии Айрис Кноблох.