Во Франции найдена фотография, на которой вместе запечатлены Ван Гог и Гоген

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Во Франции найдена редчайшая фотография, на которой вместе запечатлены Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такого мнения придерживается обнаруживший этот раритет французский эксперт Серж Плантюро.

Ранее считалось, что фотографий Ван Гога сохранилось крайне мало - всего две, сделанные во времена его юности. Платнюро фотографию принесла на экспертизу, вместе с другими снимками и рисунками, некая женщина-коллекционер. В прошлом году Плантюро уже прославился тем, что обнаружил фотографию великого французского поэта и журналиста Шарля Бодлера.

На найденном теперь снимке запечатлены шесть человек. В одном из них эксперт немедленно узнал Поля Гогена, носящего типичные для него широкие и мешковатые бретонские брюки. На голове у него - шапочка из цигейки, в которой он фигурирует и на ряде рисунков.

Присмотревшись повнимательней, эксперт заметил и человека, сильно похожего на Ван Гога.

Ван Гог и Гоген на снимке сидят за столом. Среди людей рядом с ними эксперт опознал еще одного известного художника - Эмиля Бернара. А также уже гораздо менее известного живописца, бретонца Феликса Армана Жоббе-Дюваля.

Всех их запечатлел неизвестный фотограф рядом c домом номер 96 по улице Бланш. Там, в те времена, находился репетиционный зал театра "Либр". Это квартал расположен у подножия Монмартрского холма, и недалеко от этого места действительно какое-то время жил Ван Гог. Эксперт считает, что снимок сделал примерно в 1887 году, - то есть, в период интенсивных художественных экспериментов как для Ван Гога, так и для Гогена.

Уникальный снимок уже выставлен на продажу с аукциона, который проведет в Брюсселе 19 июня бельгийская фирма "Романтик агони", специализирующаяся на фотографиях, эстампах и старых книгах. Ожидается, что за фотографию размером 88 на 119 мм будет заплачено не менее 120-150 тыс. евро.