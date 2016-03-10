Во дворце Гейдара Алиева пройдет концерт jAzzeri Bands

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 16 апреля во дворце Гейдара Алиева состоится концерт известных местных джазовых исполнителей.

Как сообщили Report в пресс-службе дворца, на вечере джазовой музыки jAzzeri Bands выступят группа "Раст" под руководством заслуженного артиста Азербайджана Рашада Гашимова, Эльчин Ширинов (пиано), Влада Ахундова и группа, Рилая и группа, Лейла Кафари и группа, Айсель Мамедова (пиано) и Jazzer Band (джазовый оркестр).

Наряду с местными джазовыми композициями, музыканты исполнят произведения всемирно известных мастеров джаза.

Концерт начнется в 19:00, стоимость билетов колеблется в пределах 10-30 манатов.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города Баку.