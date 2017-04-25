Во Дворце Гейдара Алиева представят концерт "Мой Азербайджан" и балет "Кероглу"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В дни IV Игр исламской солидарности во Дворце Гейдара Алиева гостям и туристам будут представлены концертные программы и различные мероприятия, отражающие исламскую культуру, богатую азербайджанскую культуру и искусство.

Как сообщили Report в пресс-службе дворца, жителям столицы и зарубежным гостям вновь представят концертную программу с участием Государственного ансамбля танца Азербайджана, которую представили на открытии Бакинского шопинг-фестиваля.

Концертная программа, получившая высокую оценку гостей своим разнообразием и выступлениями, состоится 20 мая во Дворце Гейдара Алиева. Здесь представят одноактный балет "Кероглу" и новую концертную программу "Мой Азербайджан" ("Mənim Azərbaycanım") Государственного ансамбля танца Азербайджана.

Художественный руководитель и постановщик концерта – народной артист Российской Федерации Дикалу Музакаев.

Билеты на концерт, который начнется в 19:00, стоят 10-40 манатов.

Их можно приобрести на сайте www.iticket.az, в кассах города и центрах ASAN.