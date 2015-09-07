​Внук Габиля Алиева: Мой дедушка жив и информация о его смерти не соответствует действительности

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Габиль Алиев здоров и информация о его смерти не соответствует действительности".

Об этом Report заявил внук народного артиста Азербайджана, известного кяманчиста Габиля Алиева Бахруз Мамедов.

По его словам, состояние Г.Алиева тяжелое и он не вышел из комы: "Его сердце бьется. Уже несколько дней СМИ публикуют информацию о смерти дедушки. Ему 88 лет. Когда-то каждый из нас покинет этот мир. Почему люди распространяют слухи о смерти человека, когда он жив? От имени нашей семьи хочу сказать, что эти разговоры плохо действуют на родных, знакомых и поклонников его творчества. Ко мне поступают звонки с соболезнованиями. Я отвечаю, что дедушка жив. Габиль Алиев принадлежит не только своей семье, но и всем поклонникам его творчества. Даже если его когда-то не станет, звуки кяманчи все равно будут слышны".

Напомним, что Габиль Алиев страдает от сердечной и легочной недостаточности. Сейчас известный кяманчист находится в коме.