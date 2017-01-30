Вновь стартуют "Дни нашего кино"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Стартует традиционный проект министерства культуры и туризма и Киностудии "Азербайджанфильм" под названием "Дни нашего кино" ("Bizim Kino Günləri").

Как сообщили Report в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм", проект знаком любителям кино с 2016 года.

Так, первый проект, являющийся совместной работой министерства культуры и туризма и Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, назван "Дни нашего кино – профессионализм в аудиовизуальном пространстве" ("Bizim Kino Günləri – Audiovizual Məkanda Peşəkarlıq"). Он посвящен пропаганде азербайджанского кино, его интеграции в мировую киноиндустрию, новым тенденциям в нашем кино и пр.

Было отмечено, что за последние 2 года в кинотеатрах зрителям представили 4 отличающихся друг от друга фильма производства Киностудии "Азербайджанфильм" в различных жанрах и на различные темы.