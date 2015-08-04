​Внесена ясность в распространенную информацию о состоянии здоровья известного режиссера

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Состояние здоровья известного российского кинорежиссера, народного артиста СССР Эльдара Рязанова нормальное.

Как сообщает Report, члены семьи опровергли распространенную информацию о резком ухудшении состояния здоровья Эльдара Рязанова.

Они заявили, что режиссер находится на обследовании в одной из московских больниц и состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, что 87-летний кинорежиссер в конце ноября 2014 года проходил лечение в больнице. Тогда Эльдар Рязанов вернулся домой после нескольких месяцев реанимации.

Эльдар Рязанов автор более 30 художественных фильмов. Самыми известными фильмами режиссера являются "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Ирония судьбы, или с легким паром" и другие.