Власти Нидерландов выделили 150 млн евро на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов

Правительство Нидерландов планирует купить автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта "Знаменосец", и с этой целью выделило 150 млн евро (170 млн долларов США).

Правительство Нидерландов планирует купить автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта "Знаменосец", и с этой целью выделило 150 млн евро (170 млн долларов США).

Об этом передает Report со ссылкой на BBC.

Правительство добивается одобрения парламента на покупку картины, которая считается чрезвычайно важной для голландской культуры и истории. К указанной сумме фонд музея добавит еще 10 млн, а Ассоциация Рембрандта - 15 млн евро.

Нидерланды решили выкупить картину из частной коллекции Ротшильдов после того, как Франция отказалась от своего права на покупку автопортрета и разрешила продажу на открытом рынке.

Полотно голландского художника принадлежит французской ветви семьи Ротшильдов с 1844 года, сообщает "Интерфакс".

Автопортрет был написан, когда художнику было 30 лет. На картине 1636 года Рембрандт изобразил себя знаменосцем, возглавляющим Восьмидесятилетнюю войну, кульминацией которой стала независимость Нидерландов в 1648 году.