​Владимир Путин наградил азербайджанского кинорежиссера - ФОТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда иностранных граждан "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с РФ, развитие торгово-экономических и культурных связей".

Как передает Report, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента, азербайджанский кинорежиссер Мустафаев Вагиф Бехбуд оглы награжден орденом Дружбы.

Орден Дружбы и медаль Пушкина присвоены гражданам Ирана, Франции, Румынии, Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Казахстана и Словении.