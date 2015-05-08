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    ​Владимир Путин наградил азербайджанского кинорежиссера - ФОТО

    Президент России удостоил Вагифа Мустафаева Ордена Дружбы

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда иностранных граждан "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с РФ, развитие торгово-экономических и культурных связей".

    Как передает Report, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно указу президента, азербайджанский кинорежиссер Мустафаев Вагиф Бехбуд оглы награжден орденом Дружбы.

    Орден Дружбы и медаль Пушкина присвоены гражданам Ирана, Франции, Румынии, Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Казахстана и Словении.

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