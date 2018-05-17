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    Владикавказский театр едет с гастролями в Баку

    Артисты театра представят одночастный спектакль Вова в стране чудес© Report.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Баку с гастролями едет Владикавказский государственный национальный драматический театр имени В.Тхансаева. 

    Как сообщили Report в Театре юного зрителя, актеры театра представят бакинским зрителям одночастный спектакль "Вова в стране чудес" В.Коростылева. 

    Спектакль представят в Азербайджанском государственном театре юного зрителя в рамках III Шекинского международного театрального фестиваля "Театр без границ". 

    Режиссер-постановщик спектакля - Диана Черчесова, художник - Вера Касаева, музыкальный редактор - Руслан Дауров. 

    Постановку представят 18, 19, 20 и 21 мая в четыре сеанса - 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

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