 Наверх

Медики объяснили, почему да Винчи не смог закончить работу над "Мона Лизой"

Выяснено почему да Винчи не смог закончить работу над "Мона Лизой"

Завершить работу над картиной “Мона Лиза” Леонардо да Винчи помешала “когтистая рука” – дисфункция кисти, вызванная повреждением локтевого нерва.

Такую гипотезу, как сообщает Ars Technica, выдвинули итальянские медики — нейролог Карло Росси и пластический хирург Давиде Ладзери, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Теория основана на рисунках, на которых да Винчи запечатлен с так называемой когтеобразной кистью. Историки предполагали, что рука бездействовала из-за инсульта, возникшего на фоне вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов. Кроме того, считалось, что да Винчи страдал от контрактуры Дюпюитрена, при которой пальцы не разгибаются полностью.

Однако в новом исследовании ученые указали на то, что на портрете пожилого Леонардо, приписываемом Джованни Амброджо Фигино, рука художника укрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что указывает на травму.

Ранее специалисты флорентийского института реставрации при Галерее Уффици нашли доказательства предположениям о том, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками, то есть, был амбидекстром.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi