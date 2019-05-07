Медики объяснили, почему да Винчи не смог закончить работу над "Мона Лизой"

Завершить работу над картиной “Мона Лиза” Леонардо да Винчи помешала “когтистая рука” – дисфункция кисти, вызванная повреждением локтевого нерва.

Такую гипотезу, как сообщает Ars Technica, выдвинули итальянские медики — нейролог Карло Росси и пластический хирург Давиде Ладзери, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Теория основана на рисунках, на которых да Винчи запечатлен с так называемой когтеобразной кистью. Историки предполагали, что рука бездействовала из-за инсульта, возникшего на фоне вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов. Кроме того, считалось, что да Винчи страдал от контрактуры Дюпюитрена, при которой пальцы не разгибаются полностью.

Однако в новом исследовании ученые указали на то, что на портрете пожилого Леонардо, приписываемом Джованни Амброджо Фигино, рука художника укрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что указывает на травму.

Ранее специалисты флорентийского института реставрации при Галерее Уффици нашли доказательства предположениям о том, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками, то есть, был амбидекстром.