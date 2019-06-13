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Вышел трейлер сиквела "Сияния" - ВИДЕО

​Вышел трейлер сиквела "Сияния"

Кинокомпания Warner Bros. в четверг опубликовала первый трейлер художественного фильма "Доктор Сон", являющегося сиквелом кинокартины "Сияние" (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману писателя Стивена Кинга.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале компании, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор ("На игле", "Фарго", "Крупная рыба") и Ребекка Фергюсон ("Девушка в поезде", "Снеговик", "Величайший шоумен"). Режиссером фильма выступил Майк Флэнеган.

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