Виртуальные туры по выставкам российских музеев

Карантин — не повод не пойти в музей.



Как сообщает Report, портал"Культура.РФ" отобрал виртуальные туры и проекты по временным российским выставкам.



Это и экспозиции Эрмитажа, Третьяковской галереи, Московского Кремля и др.



Государственный Эрмитаж



Виртуальные туры по временным выставкам размещены на официальном сайте музея в разделе «Виртуальный визит». Масштабная экспозиция произведений одного из самых известных фламандских художников представлена на выставке «Якоб Йорданс (1593–1678). Картины и рисунки из собраний России». Коллекцию Петра Строганова можно посмотреть в виртуальном туре «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова». Вы также можете прогуляться по выставкам «Боги, люди, герои», «Это сам Потемкин!». К 280-летию Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического», «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций». Остальные временные выставки ищите во вкладке «Все туры».

Московский Кремль



В Музеях Московского Кремля работают 19 виртуальных выставок на разные темы — от деревянной церковной скульптуры до ювелирных пасхальных яиц Карла Фаберже. Прогуляйтесь по выставке «Старинные экипажи в собрании Музеев Московского Кремля», познакомьтесь с «Регалиями русских царей», посмотрите архивные фотографии в коллекции «Прогулка по Оружейной палате второй половины XIX века». Другие экскурсии вы можете найти на сайте Музеев Московского Кремля, во вкладке «Виртуальные выставки».

Третьяковская галерея



Государственная Третьяковская галерея представляет 10 виртуальных проектов, которые доступны зрителям со всего мира. Узнайте, как Третьяковка стала общественным музеем, сыграйте в онлайн-игры «Уроки Серова» и «Музейный профессионал», познакомьтесь с виртуальной панорамой «Google Arts & Culture». Эти и другие проекты вы можете найти на сайте Третьяковской галереи — в разделе «Виртуальные выставки».

Выставки из Цикла "Сага о династии Романовых"

Екатерине II посвящен виртуальный тур «Екатерина Великая в стране и мире». Здесь представлены живописные и графические произведения, скульптуры и изделия из фарфора, костюмы и медали из коллекций разных музеев: коронационный портрет императрицы кисти Стефано Торелли, «Арабесковый» сервиз, созданный на Императорском фарфоровом заводе и включавший около тысячи предметов, мундирные платья и многое другое.

Виды Москвы и ее окрестностей можно рассмотреть на выставке «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта». В виртуальном туре — 15 картин французского живописца, а также гравюры, сделанные с работ Делабарта зарубежными мастерами, и полотна Иллариона Мошкова. О личности и государственной деятельности Николая I, внешней политике, жизни императорского двора и царской семьи рассказывает виртуальный тур «Николай I».

Виртуальный тур «Казимир Малевич» приурочен к 140-летию со дня рождения художника. В нем представлены не только картины, но и костюмы, созданные по эскизам Малевича к опере «Победа над Солнцем». Каждое произведение можно рассмотреть детально, к некоторым — есть аудиогиды. В туре представлены и небольшие фильмы о жизни и творчестве художника, его работе над «Победой над Солнцем», а также фрагмент спектакля, поставленного Русским музеем совместно с Московским театром драмы и музыки.