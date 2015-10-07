Видный деятель азербайджанской кинематографии перенес операцию на сердце

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств, президентский стипендиат, видный деятель азербайджанской кинематографии Айдын Казымзаде перенес операцию на сердце.

Об этом Report сообщил сам А.Казымзаде. Он отметил, что операция состоялась в Центральной клинической больнице: "Состояние моего здоровья внушало опасения. Операция прошла успешно, сейчас получаю лечение в домашних условиях. Хорошо, что получаю президентскую стипендию, а то не смог бы оплатить эту операцию. Никто не оказал никакой помощи. Операция была сложной. Часть врачей была приглашена из Турции. Операция обошлась в 21 тыс. манатов. Мне 75 лет, большую часть жизни посвятил кино".

Напомним, что Айдын Казымзаде родился 15 января 1940 года в Баку.