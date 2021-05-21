Вице-президент российской Академии художеств: Таир Салахов - легенда

"Для академии художеств Таир Салахов – художественное явление, легенда современного изобразительного искусства"

"Очень трудно принять эту весть. Для академии художеств Таир Салахов – художественное явление, легенда современного изобразительного искусства".

Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент Российской Академии художеств, искусствовед, художественный и музыкальный критик Андрей Золотов.

"Очень часто художник выделяется среди людей. Салахов – тот герой, который был органичен с обществом и культурной средой. Это замечательное и редкое качество. Он был очень мудрым человеком и художником, который создал свой стиль. Редко, кому удается найти свой узнаваемый и понятный всем язык", - заявил А. Золотов.

Он рассказал об исключительности Салахова, которая не отдаляла его от людей, а, наоборот, сближала: "Он автор всеобщего искусства, который стремиться объединить всех. Он различал что есть что и кто есть кто. Его авторитет признавали все. Не каждому художнику доводиться стать еще и образом. У него это получилось. В нашей академии его очень любили. Наш президент Зураб Церетели всегда относился к нему с особым даром и очень любил его. Для нашей академии он является исторической фигурой и драгоценностью".

Таир Салахов проработал в Российской академии художеств более 40 лет: из них большую часть времени руководил Отделением живописи РАХ.

Он скончался этой ночью в Германии на 93-ем году жизни и будет похоронен в Баку.