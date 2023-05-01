Венский камерный оркестр выступит на сцене Центра Гейдара Алиева

16 июня на сцене Центра Гейдара Алиева выступит знаменитый Венский камерный оркестр.
Как сообщает Report, солистом концерта будет флейтист Ниджат Мамедов, который успешно представляет Азербайджан на концертах и фестивалях в разных странах.
Венский камерный оркестр, созданный в 1946 году, является одним из лучших музыкальных коллективов мира. Он сотрудничает с известными дирижерами, солистами и певцами.
Венский камерный оркестр представляет свои концерты в основном на своей постоянной творческой площадке, в концертном зале Wiener Musikverein, поэтому концерт в Баку станет настоящим подарком для любителей музыки.
Билеты на концерт Венского камерного оркестра можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в торговых точках.