Великолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver"

Команда “Dəyər ver" подготовила новый проект о самом очаровательном уголке Азербайджана - Шуше.

Команда “Dəyər ver" подготовила новый проект о самом очаровательном уголке Азербайджана - Шуше.

Как сообщает Report, проект, посвящённый поэтессе Хуршудбану Натаван, описывает красоту Шуши.

Песню "Шуша" исполнила профессиональная певица Рилая.

Автор музыки Наталия Гончаров, автор слов Захра Бадалбейли. Режиссером видео является Натик Мухтаров, а координатором проекта Заур Дарабзаде.

Данный проект был осуществлен командой “Dəyər ver" при поддержки “Azərİpək” MMC.

Проект подготовлен на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

Напомним, что Хуршидбану Натаван родилась 15-го августа 1832-го года в Шуше. Являясь дочерью хана, она жила и творила в Шуше, которая является цитаделью азербайджанской культуры и искусства.

И нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время неотъемлемая часть нашей Родины - Карабах, будет освобожден от оккупации и данная композиция, посвящённая Натаван, прозвучит на исторической земле Азербайджана - Шуше.