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Великолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver" 

Великолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver"  Команда “Dəyər ver" подготовила новый проект о самом очаровательном уголке Азербайджана - Шуше.
Искусство
14 августа 2020 г. 20:45
Великолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver 

Команда “Dəyər ver" подготовила новый проект о самом очаровательном уголке Азербайджана - Шуше.

Как сообщает Report, проект, посвящённый поэтессе Хуршудбану Натаван, описывает красоту Шуши.

Песню "Шуша" исполнила профессиональная певица Рилая.

Автор музыки Наталия Гончаров, автор слов Захра Бадалбейли. Режиссером видео является Натик Мухтаров, а координатором проекта Заур Дарабзаде.

Данный проект был осуществлен командой “Dəyər ver" при поддержки “Azərİpək” MMC.

Проект подготовлен на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

Напомним, что Хуршидбану Натаван родилась 15-го августа 1832-го года в Шуше. Являясь дочерью хана, она жила и творила в Шуше, которая является цитаделью азербайджанской культуры и искусства.

И нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время неотъемлемая часть нашей Родины - Карабах, будет освобожден от оккупации и данная композиция, посвящённая Натаван, прозвучит на исторической земле Азербайджана - Шуше.

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Версия на английском языке ФотоRilaya's splendid performance about Shusha: - next project by "Dəyər ver"
Версия на азербайджанском языке ФотоRilayadan Şuşaya aid möhtəşəm ifa: “Dəyər Ver”in növbəti layihəsi

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