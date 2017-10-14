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    Вагиф Мустафаев удостоился китайской награды в кинотеатре "CinemaPlus Азербайджан" - ФОТО

    Азербайджанский кинорежиссер был назначен советником в кинотеатре CinemaPlus Азербайджан

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинорежиссер, президент телеканала "Space" Вагиф Мустафаев назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино.

    Официально об этом было объявлено на мероприятии в Баку 11 октября. На мероприятии присутствовали замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, послы Турции и России в Баку, официальные лица посольств Китая и Украины.

    Кроме этого, в рамках мероприятия В.Мустафаеву был вручен золотой орден "Согласия".

    В.Мустафаев на мероприятии также был награжден Международным Высшим золотым орденом "за особые заслуги в развитии культуры Евразии".

    Наряду с этим азербайджанский кинорежиссер был удостоен почетной грамотой китайской телерадиокомпании Хейлунцзян за вклад в развитие дружеских и культурных связей между Азербайджаном и Китаем.

    Также были согласованы съемки совместного российско-китайско-азербайджанского фильма "Kambey", режиссером и автором сценария которого является В.Мустафаев. Съемки фильма будут вестись по линии Академии по телевидению и радио Евразии.

    Затем прошел показ фильма от китайского режиссера "Стены Москвы".

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