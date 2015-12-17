Вагиф Бахманли: Я написал заявление об увольнении

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Завотделом по книжному обороту и работе с издательствами министерства культуры и туризма, поэт Вагиф Бахманли написал заявление об увольнении.

Как сообщает Report, об этом В.Бахманли отметил на своей странице в соцсети.

Свое увольнение он связал с напряженным творческим графиком: "Учитывая огромный интерес к моей работе в министерстве культуры и туризма, хочу отметить, что мне пришлось написать заявлением об увольнении из-за большого объема творческих работ. В то же время, я в устной форме попросил подойти к обращению в соответствии с моим желанием. Думаю вопрос решится в ближайшее время. Верю, что обычное и повседневное событие не превратится в тему для обсуждений".

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, официально В.Бахманли на данный момент находится в отпуске: "После возвращения В.Бахманли из отпуска его заявление рассмотрят и примут официальное решение".