​В здании Иреванского драматического театра начались ремонтные работы

В здании Иреванского драматического театра имени Джафара Джаббарлы начались ремонтные работы.

Об этом Report сказал пресс-секретарь театра Теймур Байрамов.

По его словам, здание, в котором уже начался капитальный ремонт, должно быть готово к 25 декабря 2020 года: "Ввиду ремонтных работ на этой же территории театру временно отведено место. По указанию министерства культуры наши спектакли ставятся на сценах других театров. Театральный сезон завершается в июле. Репетиции продолжаются, поэтому еще точно не известно, каким спектаклем мы завершим сезон".

Отметим, что президент Ильхам Алиев 20 февраля этого года подписал распоряжение о капитальном ремонте и реконструкции Иреванского государственного драматического театра, расположенного в Бинагадинском районе Баку.

Согласно распоряжению, министерству культуры было выделено 2 млн манатов для проведения капитального ремонта и реконструкции здания театра.