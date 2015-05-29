​В Южной Корее открылась выставка азербайджанской истории и культуры

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Глобальной деревне Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) состоялась церемония открытия выставки истории и культуры стран Шелкового пути - Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Сеуле, на мероприятии приняли участие президент KOICA Ким Енг Мок, член парламента Кореи Шим Юн Джо, генеральный директор Бюро развития сотрудничества министерства иностранных дел Кореи Ох Енг Джу и другие.

В "Азербайджанском павильоне" были представлены образцы национальных ковров, книги об истории ковроткачества Азербайджана, музыкальные инструменты, национальная одежда, миниатюры и фотографии древних памятников.

Выставка продлится до июня 2016 года. Ее главной целью является ознакомление граждан Кореи, официальных представителей иностранных государств и гостей с историей и культурой Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.