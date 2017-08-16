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    В YARAT организуют вечер живой музыки

    Здесь прозвучат популярные композиции 70-80-х годов прошлого века

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Центре современного искусства YARAT состоится музыкальный вечер с участием популярных музыкантов 70-80-х годов прошлого века.

    Как сообщает Report, на мероприятии 24 августа соберутся известные исполнители страны.

    Здесь также выступят пианист, композитор Эльчин Мамедов, ударник, заслуженный артист Тофик Джаббаров и солист Азербайджанского государственного симфонического оркестра, контрабасист Эльдар Исабабаев.

    Подать заявку для участия в мероприятии могут все желающие.  

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