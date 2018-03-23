В Вашингтоне состоялась премьера оперы "Лейли и Меджнун"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В столице США Вашингтоне состоялась премьера оперы "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, представленная в новой версии опера великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли прошла с большим успехом.

Оперу представили в зале "Дом Оперы" известного Центра Кеннеди.

В постановке участвовали народный артист Азербайджана Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фаргана Гасымова. Проект реализован группой "Танец" одного из известнейший современных хореографов Марка Морриса. Сюда также вовлечен ансамбль "Шелковый Путь", возглавляемый известным виолончелистом Йо-Йо Ма.

В проекте "Лейли и Меджнун" также участвовала известный азербайджанский музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, ныне педагог Университета Индиана Аида Гусейнова. Она участвовала в проекте как консультант и до представления оперы выступала с докладами на симпозиумах, посвященных произведению "Лейли и Меджнун". По ее инициативе в буклеты также была включена картина "Мугамное трио" известного азербайджанского художника Санана Самедова.

Концерты также прошли в американских штатах Иллинойс и Нью-Йорк. Опера была встречена американскими зрителями с восторгом.